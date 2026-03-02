Eýranyň Ysraýyla uran raketa zarbasynda dokuz adam öldi

Eýranyň Iýerusalimiň golaýyndaky Beýt Şemeş şäherindäki ýaşaýyş jaýyna uran raketa zarbasynda ölenleriň sany dokuza ýetdi. Öň sekiz adamyň ölendigi habar berlipdi.
Ysraýylyň Milli gyssagly kömek gullugynyň maglumatyna görä, 50-den gowrak adam ýaralanyp, hassahana ýerleşdirildi. Olaryň ikisiniň ýagdaýy agyr.
Raketa ýangyn wagtynda adamlaryň gizlenýän ýerine, sinagogyň ýanyndaky ýaşaýyş jaýyna degdi.
Zarba urlan ýere Tyl fronty gullugynyň uly güýçleri, lukmançylyk toparlary, ýangyn söndürijiler we halas ediş toparlar iberildi. Pidalaryň käbirini weýran bolan binanyň harabalyklarynyň aşagyndan çykarmaly boldy, käbir ýaşaýjylar zyýan ýeten kwartiralaryndan çykaryldy.