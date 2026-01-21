Sepleriň elýeterliligi

Gazagystan 30 ýyldan soň wise-prezident wezipesini dikelder

Astana. Akorada. Gazagystanyň prezident köşgi
Gazagystanda 30 ýyl mundan ozal ýatyrylan wise-prezident wezipesi dikeldiler. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bu sözleri Milli gurultaýda, täze parlament özgertmeleriniň kabul edilendigini yglan edende aýtdy.

"Men Gazagystan Respublikasynyň wise-prezidenti wezipesiniň döredilmegini we onuň Konstitusiýada degişli derejede berkidilmegini göz öňünde tutýaryn" diýip, Tokaýew aýtdy.

Onuň ygtyýarlyklarynyň çäklerini prezidentiň özi kesgitleýär.

Wise-prezidentiň prezidentiň, görkezmesi boýunça, halkara forumlarynda we daşary ýurt delegasiýalary bilen gepleşiklerde Gazagystanyň bähbitlerini gorajakdygy, parlamentde prezidentiň bähbitlerine wekilçilik etjekdigi, içerki we daşary ýurt jemgyýetçilik-syýasy, ylmy we medeni-bilim guramalary bilen özara gatnaşykda boljakdygy, prezidentiň beýleki görkezmelerini ýerine ýetirjekdigi çaklanylýar.

Wise-prezidenti prezidentiň özi, parlamentiň razylygy bilen, sesleriň ýönekeý köplügi esasynda bellär.

Wise-prezident wezipesini girizmek teklibi bilen baglylykda, Kasym-Žomart Tokaýew Konstitusiýada "wise-prezidentiň resmi wezipelerine degişli esasy düzgünleriň" işlenip düzülmegini tabşyrdy.

