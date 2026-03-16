Gazagystanda geçirilen referendum wagtynda žurnalistler tussag edildi

Gazagystan 15-nji martda bir topar syýasy üýtgetme teklip edýän gapma-garşylykly konstitusiýa referendumyny geçirdi. Tankytçylar bu üýtgeşmeleriň häkimiýeti prezidentlige has-da baglap biljekdigini aýdýarlar.
Ses berişlik köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň çäklendirilmegi we referendum barada habar berýän žurnalistleriň gysga wagtlyk tussag edilmegi baradaky habarlar arasynda geçirildi. Referendumda saýlawçylardan 12-nji fewralda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilen täze konstitusiýany tassyklap-tassyklamaýandyklary soraldy.
Konstitusiýanyň taslamasynda uly syýasy üýtgeşmeler, şol sanda iki palataly parlamenti bir palataly kanun çykaryjy edara bilen çalşyrmak, deputatlaryň öz-özüni hödürlemegini aradan aýyrmak we kanun çykaryjy başlangyç ygtyýarlyklary bolan täze maslahat beriji edarany - Halk geňeşini döretmek teklip edilýär.
Şeýle-de, bu üýtgeşmeler prezidente, parlamentiň rugsady bolmazdan, esasy wezipeli adamlary bellemek ygtyýarlygyny berýär.
Tankytçylaryň aýtmagyna görä, bu üýtgeşme ýerine ýetiriji häkimiýetde häkimiýeti, ygtyýarlyklary güýçlendirer we kanunçylyk gözegçiligini azaldar.
Astanada, prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň ses bermeli Studentler köşgünde raýat eşikli polisiýa işgärleri birnäçe žurnalisti, şol sanda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Žoldas Orisbaýewi, Azattygyň öňki žurnalisti Saniýa Toýkeni gysga wagtlyk tussag etdiler.
Şaýatlaryň aýtmagyna görä, tussag etmeler Tokaýewiň saýlaw uçastogyna gelmeziniň öň ýanynda bolupdyr. Žurnalistler üç sagat töweregi wagtdan soň boşadyldy we prezident şondan biraz soň ses berdi.
Mukalmas saýlaw gözegçilik guramasynyň synçylarynyň käbir saýlaw uçastoklaryna girmegine rugsat berilmedi, garaşsyz "Informburo" metbugat gullugynyň žurnalisti bolsa, biraz öň bolan tussag etmeler barada soranyndan soň, gysga wagtlap tussag edildi.