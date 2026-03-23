Gyrgyz kazyýeti žurnalisti türmeden boşatmagy buýurdy

Gyrgyz kazyýeti iki ýyldan gowrak wagt bäri tussaglykda saklanýan Temirow LIVE we “Aýt, aýt diýse” media taslamalarynyň ýolbaşçysy Mahabat Tajibek gyzynyň türmeden boşadylmagyny buýurdy.
Kazyýetiň kararyna laýyklykda, Täjibek gyzy hiç ýere çykyp gitmezlik baradaky dilhaty astynda tussaglykdan boşadyldy.
Mahabat Täjibek gyzy kazyýet diňlenişigine internet arkaly gatnaşdy we aklawçysy müşderisiniň şu gün, 23-nji martda boşadyljakdygyny yglan etdi.
Bu işe seredýän kazy Temirbek Mamatow žurnalistiň aklawçysynyň beýleki haýyşlaryny ret etdi.
Döwlet aýyplamasy Mahabat Tajibek gyzynyň kazyýet diňlenişiginden öňki tussaglygyny üýtgetmäge razy boldy, ýöne aklawçynyň beýleki haýyşlaryna garşy çykdy.
Aklawçy Asel Argymbaýowa ekspert barlaglarynyň netijelerini iş materiallaryndan aýyrmak, olaryň jenaýat işindäki netijelerini ýatyrmak, müşderisiniň deslapky tussaglyk çäresini üýtgetmek we derhal boşadylmagy baradaky haýyşnamalar bilen ýüzlendi. Aklawçy ekspert barlaglarynyň netijeleriniň kanunyň bozulmagy bilen alnandygyny öňe sürýär.
Temirov LIVE we "Aýt, aýt diýse" taslamalarynda işlän on bir žurnalist we aktiwist, şeýle-de öň olar bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar 2024-nji ýylyň ýanwarynda Içeri işler ministrligi tarapyndan tussag edildi. Olar Jenaýat kodeksiniň "Köpçülikleýin bidüzgünçilikler" maddasy boýunça aýyplandy.