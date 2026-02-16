Gyrgyz prezidenti Sadyr Žaparow üç ministri wezipesinden boşatdy

Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Žaparow Absattar Syrgabaýewi ulag we aragatnaşyk ministri wezipesinden, Meder Maşiýew tebigy baýlyklar, ekologiýa we tehniki gözegçilik ministri wezipesinden, Boobek Ažikeýew adatdan daşary ýagdaýlar ministri wezipesinden boşatdy.
Prezident administrasiýasy ministrleriň işden boşadylmagynyň anyk sebäplerini aýtmady.
Absattar Syrgabaýewiň Milli howpsuzlyk döwlet komitetiniň öňki başlygy Kamçybek Taşiýewiň ýakyn adamlarynyň biridigi aýdylýar.
Taşiýew 10-njy fewralda, anyk sebäbi aýdylman, wezipesinden boşadylypdy.
Şu aralykda, Milli howpsuzlyk döwlet komitetiniň Bişkek boýunça Baş müdirliginiň öňki başlygy Eldar Žakypbekow tussag edildi.
Azatlyk Radiosynyň Gyrgyz gullugy ýurduň Baş prokuraturasyna salgylanyp, onuň Harby prokuratura tarapyndan tussag edilendigini, häzir derňew işleriniň alnyp barylýandygyny habar berýär.