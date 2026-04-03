Gyrgyzystan Eýrana ynsanperwerlik kömegini iberdi diýip, ýurduň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Iberilen ýük 66 tonnalyk azyk önümlerinden we 63 tonna dermandan ybarat diýip, habarda bellenýär.
Ýedi ýük ulagy bilen ugradylan un, konserwlenen et, ösümlik ýagy we derman kömeginiň gowşurylmagy Gyrgyzystanyň Eýrandaky ilçisi Akylbek Gylyjowyň gatnaşmagynda geçiriler.
Bişkek biraz öň Ýakyn Gündogardaky ýagdaýyň ýitileşýändigine alada bildirip, taraplary atyşygy bes etmäge, konflikti halkara hukugyna we BMG-niň Düzgünnamasyna laýyklykda parahatçylykly ýol bilen çözmäge çagyrdy.