Gyrgyzystanda 17 ýaşly gyzy öldürmekde şübhelenýän derňew izolýatorynda asylgy tapyldy

Gyrgyzystanda 17 ýaşly okuwçy Aýsuluu Mukaşewanyň öldürilmeginde şübhelenilýän Kumarbek Abdyrow derňew izolýatorynda (SIZO) aradan çykdy.
Jezalaryň ýerine ýetiriş gullugy bu maglumaty tassyklap, beýanat ýaýratdy.
“2026-njy ýylyň 7-nji fewralynda sagat takmynan 12:30-da, Gyrgyzystan Respublikasynyň Ministrler kabinetine degişli Jezalary ýerine ýetiriş gullugynyň 21-nji derňew izolýatorynyň (SIZO-1) kamerasynyň içinde aýyplanýan A.K.K. kameranyň içki gapy gözenegine öz balagyny ulanyp, asylgy ýagdaýda tapyldy. Edaranyň işgärleri tarapyndan ilkinji lukmançylyk kömeginiň berlendigine garamazdan, aýyplanýan A.K.K. şol ýerde aradan çykdy” diýip, resmi beýanatda aýdylýar.
Maglumatda Abdyrowyň 2025-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Bişkek şäheriniň Içeri işler baş müdirliginiň deslapky tussagnasyndan SIZO-1 edarasyna geçirilendigi aýdylýar.
Aýsuluu Mukaşewa 2025-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Yssyk-Köl welaýatynda ýitirim boldy. Ol Kara kol şäherine jorasynyň ýanyna barýardy. Içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, 41 ýaşly şübheli Honda Stream awtoulagy bilen ony ýolda alyp gidipdir. Soňra ol gyzy zorlapdyr, öldüripdir, jesedini bolsa Çuý welaýatyndaky Boom jülgesinde taşlapdyr.
Soňra hukuk goraýjy edaralar şübheliniň bu görnüşli başga jenaýatlar tapgyryna hem dahyllydygyny, şol sanda jesedi 2014-nji ýylyň 16-njy martynda Bişkek şäheriniň çetindäki Baýtik obasynda tapylan Kamila Düýşöbaýewanyň öldürilmegi bilen hem baglanyşdyrylýandygyny aýtdylar.