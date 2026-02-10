Gyrgyzystanyň prezidenti Kamçybek Taşiýewi GKNB-niň başlygy we wise-premýer wezipesinden boşatdy

Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Žaparow Kamçybek Taşiýewi Milli howpsuzlyk boýunça dowlet komitetiniň (GKNB) başlygy we hökümet başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. Žaparowyň administrasiýasynyň habar bermegine görä, degişli permana 10-njy fewralda gol çekildi.
Işden boşadylmagyň sebäpleri görkezilmeýär. Şeýle-de bolsa, resminamada Konstitusiýanyň degişli normasyna salgylanylýar, oňa görä prezident ministrler kabinetiniň agzalaryny we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki edaralarynyň ýolbaşçylaryny öz başlangyjy bilen ýa-da Jogorku Keneşiň hem-de Halk kurultaýynyň tekliplerini nazara alyp, wezipesinden boşatmaga hakly.
Prezidentiň başga bir permany bilen GKNB-niň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji hökmünde Žumgalbek Şabdanbekow bellenildi. Onuň kandidaturasy Jogorku Keneşe ýollandy.
Prezidentiň metbugat wekili Askat Alagozow žurnalistleriň soraglaryna ýazmaça jogap berdi. Onuň sözlerine görä, Sadyr Žaparow kararyny gysgaça şeýle düşündirdi: “Ilki bilen, bu karary döwletimiziň bähbidine, jemgyýetde, şol sanda döwlet gurluşlarynyň arasynda bölünişigiň öňüni almak we tersine, bitewüligi berkitmek maksady bilen kabul etdim”.
Kamçybek Taşiýew 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabryndan bäri GKNB-niň başlygy wezipesini eýeledi. Ol prezidentiň iň ýakyn ýaranlarynyň biri we häkimiýetiň iň täsirli wekilleriniň biri hasaplanýardy. Ol ýörite gullugyň başynda işlän döwründe dürli jenaýat işleri boýunça birnäçe oppozisiýa syýasatçysy, telekeçi we žurnalist saklandy. Ýurt häkimiýetleri bu çäreleri “tertip-düzgüni ornaşdyrmak” we “durnuksyzlygyň öňüni almak” hökmünde häsiýetlendirýärdi.