Harkow keselhanasyna urlan rus zarbasy azyndan 4 adamy öldürdi

Russiýanyň Ukraina garşy eden soňky hüjüminde, şol sanda hassahana toplumyna urlan zarbada azyndan dört adam ölüp, onlarça adam ýaralandy diýip, ýerli häkimiýetler habar berdi.
Harkow sebitiniň häkimi Oleh Synehubow 14-nji oktýabrda, rus güýçleriniň öten agşam şäheri we golaýdaky sekiz şäherçäni topa tutmagy netijesinde, Saltiwskiý etrabyndaky raýat desgalaryna, şol sanda lukmançylyk merkezine zyýan ýetirilendigini aýtdy. Ol hüjümlerde azyndan 62 adamyň ýaralanandygyny aýtdy.
Harkow şäheriniň häkimi Ihor Terekow Russiýanyň eden bomba hüjüminde nyşana alan keselhanasynda bolan 57 näsagyň hemmesiniň başga bir lukmançylyk merkezine geçirilendigini aýtdy.