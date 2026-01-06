HRANA: Eýrandaky protestlerde azyndan 20 adam öldi, 990 adam tussag edildi

Eýrandaky protestlerde azyndan 20 adam öldi diýip, HRANA, Eýranyň adam hukuklary guramasy, "Adam hukuklary aktiwistleriniň habar agentligi" habar berýär.
Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä, ölenleriň biri hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri bilen baglanyşykly ýagdaýda heläk bolupdyr. 51 adam ýaralandy, olaryň köpüsi ok we rezin gülleleriň degmegi netijesinde ejir çekdi.
Protestçileriň azyndan 990-sy tussag edildi. Adam hukuklaryny goraýjylar tussag edilenleriň hakyky sanynyň has köp bolmagynyň mümkindigine ynanýarlar.
Protestler 28-nji dekabrda ykdysady krizis, milli walýutanyň pese gaçmagy we inflýasiýa derejesiniň aşa ýokarlanmagy bilen başlandy.
HRANA-nyň maglumatyna görä, sekiz günüň dowamynda azyndan 222 şäherde we obada demonstrasiýa geçirildi, protestçilerde birleşen talap ýa-da şygar bolmady.
Olar, hususan, ykdysady ýagdaýdan nägilelik bildirdiler, hökümetiň dolandyryş usullaryny we raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegini tankyt etdiler.
Howpsuzlyk güýçleri protestleri güýç bilen basyp ýatyrýarlar, ýarag, göz ýaşardyjy gaz we suw toplaryny ulanýarlar.