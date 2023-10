Kiçi Aral guraýar: suw barha azalýar, balyk ýok, iş hem

51 ýaşly Abilbaý Abildaýew on çaganyň – dokuzyň gyzyň we bir ogluň kakasy. Aral deňzinde balyk tutmak bilen olary ösdürip-ulaldýandygyny aýdýar

Balykçylaryň aýtmagyna görä, her bir gaýyk gowy günlerde 20-30 kilogram balyk getirýär. Tutulan aw gaýygyň üstünde iki balykçynyň arasynda deň paýlaşylýar. Her gün irden ýerli telekeçi söwdagär täze balygy satyn alyp, ony balyk fabrigine äkidýär.

Bu ýerdäki millet ir zamanlardan bäri balyk tutmak we maldarçylyk bilen meşgullanyp gelýär. Ýöne olara deňiz has ýakyn – ýaşaýyş çeşmesi.

Aral deňzinde suwuň derejesi 1960-njy ýyldan, çalt pese düşüp başlady. Munuň sebäbi derýa ýakasyndaky döwletler deňze guýýan esasy iki derýanyň – Amyderýanyň hem Syrderýanyň suwuny ekin üçin has köp peýdalanyp başladylar, netijede bu daşky gurşawyň betbagtçylygyna getirdi. Ahyrynda deňiz ikä bölünip, Kiçi Aral deňzi (Demirgazyk deňzi) we Uly Aral deňzi emele geldi. Häzir Uly Aral deňzi ýok – ol öli deňiz. Hünärmenler Kiçi Aralyň hem Uly Aral deňziniň ykbalyny gaýtalap biljekdigine alada bildirýärler.

— Betbagtçylygyň öňüni almak üçin, derýadan deňze gelýän suwuň mukdaryny artdyrmak zerurdyr. Syrderýanyň suwuny dört döwlet peýdalanýar. Dört ýurduň ilaty we suwa bolan zerurlygy her ýyl artýar. Bilşimiz ýaly, Gyzylorda sebitine gelýän derýa suwunyň azyndan 50 %-i deňze ýetmeýär. Munuň sebäbi bisarpa harçlamakdyr. Biziň diňe käbirimiz suwa ýeterlik üns berýäris ýa-da suwumyzyň nirä gidýändigi bilen gyzyklanýarys. Mysal üçin, Özbegistanda suw ölçeýjiler ýerleşdirildi. Suw ýollary doly betonlandy. Olar artykmaç harçlamaga ýol bermeýärler. Bizde bolsa beýle däl. Gözegçilikleriň gowşaklygy sebäpli Kiçi Arala suw barha az gelýär – diýip, «Арал теңізі» jemgyýetçilik birleşiginiň başlygy Aýnagül Baýmahanowa aýdýar.

15-nji sentýabrda Täjigistanda, Aral deňzini halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjylaryň döwlet ýolbaşçylarynyň duşuşygy boldy. Onda ýalpaklaşýan deňzi dikeltmek meselesi we oňa guýýan derýalaryň suwuny tygşytly peýdalanmak, ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga gatnaşan Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew häzir Owganystanda gurulýan Kuştepa kanalynyň Amyderýanyň suwunyň azalmagyna getirjekdigine alada bildirdi. Mirziýoýew Owganystanda häkimiýetde oturan "Talyban" bilen dialog geçirmegi teklip etdi. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aral deňzine akýan iki derýanyň ýagdaýyna we suwdan netijeli peýdalanyşynyň problemasyna ünsi çekdi.

— Biziň sebitimiziň esasy iki derýasynyň – Amyderýanyň hem Syrderýanyň akymynyň düzgüniniň derejesi bilen bagly mesele örän ýokary. Derýalaryň basseýninde 80-den gowrak suw howdanlary guruldy, olaryň umumy möçberi örän uly, takmynan 65 kub kilometre ýetýär. Şeýlelikde, antropogen ýüküň artmagyna garaşylýar, tebigy baýlygy giň möçberde peýdalanmak, dürli sosial-ekologiki problemalaryň ýitileşmegine getirip biler. Bularyň barysy sebitiň howpsuzlygyna çynlakaý töwekgelçiligi salýar – diýip, Tokaýew mälim etdi.

Şu ýyl Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň döredilenine 30 ýyl boldy. Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan we Türkmenistan Fonduň agzalary bolup durýar. Prezidentleriň sammiti her üç ýyldan bir gezek geçirilýär. Duşuşyklarda Halkara gaznasynyň şu wagtky näçe pulunyň bardygy, onuň nirede we nädip harçlanandygy barada, hiç zat aýdylmaýar. Mundan ozal hünärmenler Aral deňzini halas ediş gaznasynyň serişdeleriniň sebitde suw ýetmezçiligini we daşky gurşawyň problemalaryny çözmek üçin, ýeterlik däldigini aýdypdylar.

Delft (Niderlandiýa) suw hojalygy institutynyň transserhet suw hyzmatdaşlygy we diplomatiýa boýunça maslahatçysy Bota Şaripowa Merkezi Aziýada suw ýetmezçiligi meseleleriniň her ýyldan has çylşyrymlaşýandygyny we syýasy häsiýete eýe bolýandygyny aýdýar.

— Geň galaýmaly, jedellerden we dawalardan gaça durmak üçin, häkimiýetler suw meselelerini hünärmenler bilen doly ara alyp maslahatlaşmadylar. Olar muny diňe ýokary syýasy derejede kagyz ýüzünde galdyryp, meseläni has-da kynlaşdyrdylar. Halkara gaznasy henize çenli özüniň esasy organy bolan Ýerine ýetiriji komitetiň ýerleşýän ýeri barada hem ylalaşyp bilmedi. Şoňa görä-de, her üç-dört ýyldan bir gezek indiki maslahat geçiriljek ýurtda täze institut açylýar. Ony geljek ýylyň ýanwar aýynda, Gazagystanda açylmagy meýilleşdirdiler. Guramanyň agzalary bolsa fonduň taslamalary üçin, pul bölüp bermeýärler. Olar taslamalary diňe öz ýeri üçin edýärler we muny bolsa Gazna goşýan goşandy diýýärler – diýip, bilermen aýdýar.