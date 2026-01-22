Kiýewde 3000 çemesi köp gatly jaý ýylylyksyz galýar

Kiýewde, 22-nji ýanwar säherine çenli 3000 çemesi köp gatly jaý ýylylyksyz galýar diýip, Kiýewiň şäher häkimi Witaliý Kliçko habar berdi.
Öten agşam, onuň sözlerine görä, 227 jaý ýyladyş ulgamyna birikdirildi. "Duşmanyň 9-njy we 20-nji ýanwarda eden hüjümlerinde infrastruktura ýeten zyýan sebäpli, bu iş ikinji gezek edildi. Kiýewde elektrik togunyň adatdan daşary kesilmesi dowam edýär" diýip, ol ýazdy.
Kliçko jemagat hojalygy we energiýa işgärleriniň Kiýew ýaşaýjylarynyň öýlerinde ýylylygy we ýagtylygy dikeltmek üçin gije-gündiz işleýändigini belledi.
Energetika ministri Denis Şmyhal biraz öň Kiýewiň elektrik ulgamyndaky ýagdaýyň "örän dartgynly bolmagynda galýandygyny" aýtdy.
Kiýewde adatdan daşary ýagdaý kesilmeleri dowam edýär, ýöne, onuň aýtmagyna görä, energetika resmileri adatdan daşary ýagdaýlardan berk, ýöne öňünden çaklap bolýan düzgünlere geçmäge mümkinçilik berýän tehniki çözgütleriň birnäçesi işläp düzdüler. Bu düzgüne geçiş ýakyn günlerde meýilleşdirilýär.