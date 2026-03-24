Kolumbiýada 100-den gowrak harby işgäri alyp barýan uçar ýykyldy

Kolumbiýanyň günortasynda Kolumbiýanyň harby-howa güýçleriniň uçary heläkçilige uçrady diýip, goranmak ministri Pedro Sançes habar berdi. Uçarda, görnüşinden, ornuny çalyşýan harby işgärleri alyp barýan eken. Deslapky maglumatlara görä, uçarda 100-den gowrak adam bolupdyr.
Sançes heläkçiligiň Puerto Leguizamo şäherinden uçuş wagtynda bolandygyny aýtdy. "Pidalaryň anyk sany we betbagtçylygyň sebäbi heniz kesgitlenmedi" diýip, Sançes sözüniň üstüni ýetirdi.
Kolumbiýanyň prezidenti Gustawo Petro, soňky maglumatlara görä, bir adamyň ölendigini, 77 adamyň ýaralanandygyny, 43 adamyň ykbalynyň belli däldigini aýtdy.
Ýerli “BluRadio” habar agentligi uçarda 110 esgeriň bolandygyny habar berdi. “Caracol TV” teleýaýlymynyň habaryna görä, deslapky çaklamalara görä, uçarda 125 adam: 11 ekipaž agzasy we 114 harby gullukçy bolupdyr. Bu maglumatyň resmi taýdan tassyklanylmandygy bellenilýär.
“Roýters” agentligi, çeşmelerine salgylanyp, harabalyklaryň aşagyndan 57 adamyň halas edilendigini habar berýär.