Media: Garaçaganakdaky nebit kompaniýalary Gazagystana $4 milliard tölemeli

Londonyň arbitraž kazyýeti Gazagystanyň Garaçaganak ýatagyny özleşdirýän nebit kompaniýalarynyň gazak hökümetine 4 milliard dollara çenli möçberde kompensasiýa tölemelidigi barada karar çykardy diýip, “Bloomberg” habar berýär.
Neşir, anonim çeşmelere salgylanyp, suduň "Eni SpA" we "Shell Plc" ýaly ýatak hyzmatdaşlarynyň tölemeli anyk möçberini heniz kesgitlemändigini belleýär. Şeýle-de, olar KPO-nyň bu karardan şikaýat edip biljekdigini aýtdylar.
Kazyýetiň karary Garaçaganak ýatagynyň operatorlaryndan 6 milliard dollardan gowrak pul talap eden gazak hökümetiniň bölekleýin ýeňşi hasaplanýar.