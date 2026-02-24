Mirziýoýew Sankt-Peterburgda penjireden ýykylan çagany halas eden özbegistanlyny sylaglady

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýyş jaýynyň penjiresinden ýykylan çagany halas eden özbek raýaty Haýrullo Ibadullaýewe “Žasorat” (“Batyrgaýlyk”) medalyny gowşurdy. Bu barada özbek döwlet baştutanynyň metbugat sekretary Şerzod Asadow resmi Telegram kanalynda habar berdi.
Bu waka 2026-njy ýylyň 22-nji fewralynda Sankt-Peterburgyň Petrozawodskaýa köçesinde boldy: alty ýaşly oglan köp gatly jaýyň ýedinji gatynyň penjiresinden gaçdy.
Golaýda işleýän arassaçylyk işgäri Haýrullo Ibadullaýew çaga ýykylan pursady ony tutup, onuň janyny halas etdi. Ibadullaýew halas ediş wagtynda öz janyny howp astyna saldy we şikeslendi.
Sylaglamak baradaky permanda Ibadullaýewiň öz janyny we saglygyny howp astyna goýup, batyrgaýlyk we gahrymançylyk görkezendigi, şeýlelik bilen Özbegistanyň halkyna mahsus bolan batyrgaýlyk we gahrymançylyk häsiýetlerini görkezendigi bellenilýär. Oňa adatdan daşary ýagdaýlarda görkezen batyrgaýlygy üçin döwlet baýragy bolan “Žasorat” medaly gowşuryldy.
Russiýanyň gyssagly kömek gulluklarynyň maglumatyna görä, oglan ýykylandan soň hassahana äkidilipdir we ol ýerde lukmançylyk kömegini alýar.