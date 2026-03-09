Mojtaba Hameneýi Eýranyň Ýokary lideri saýlandy

Eýran Yslam Respublikasynyň Bilermenler geňeşi berk pozisiýasy bilen tanalýan Mojtaba Hameneýi merhum Aýatolla Ali Hameneýiň, kakasynyň ýerine täze Ýokary lider wezipesine saýlady.
Bu karar ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, Waşingtonyň razylygy bolmasa, täze lideriň "uzak saklanyp bilmejekdigini" duýduranyndan soň kabul edildi.
Eýranyň Bilermenler geňeşiniň, Ýokary lideri saýlaýan guramanyň 8-nji martda ýaýradan beýanatynda şeýle diýilýär: "Aýatollah Seýýid Mojtaba Hosseini Hameneýi Mukaddes Eýran Yslam Respublikasynyň üçünji Ýokary lideri hökmünde bellendi we öň çykaryldy".
Mojtaba Hameneýi, Ýokary lider hökmünde, döwlet meseleleri boýunça gutarnykly karar kabul etmek hukugy bilen birlikde örän giň ygtyýarlyklara eýe bolar.
Aýatolla Ali Hameneýi 28-nji fewralda ABŞ, Ysraýyl güýçleriniň uran howa zarbalary netijesinde öldürildi.
Donald Tramp mundan öň Mojtaba Hameneýiň kandidaturasynyň "kabul edilmejek saýlaw" boljakdygyny aýtdy.