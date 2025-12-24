Moskwa kazyýeti Anatoliý Çubaýsyň hasaplaryny we emlägini tussag etmegi buýurýar

Moskwanyň Arbitraž sudy kompaniýanyň wagtlaýyn, üpjünçilik ylalaşygynyň çäginde Anatoliý Çubaýsyň we “Rosnano” kompaniýasynyň öňki 12 sany ýokary derejeli menejeriniň serişdelerini we emläklerini wagtlaýyn tussag etmek barada karar çykardy. Bu barada kazyýet kararynda aýdylýar.
Çubaýsa garşy bildirilýän talaplara laýyklykda, onuň hasaplary we jemi 11,9 milliard rubl möçberindäki aktiwleri doňduryldy.
Mundan başga, “Rosnano” kompaniýasynyň öňki ýerine ýetiriji direktory Boris Podolskiý (5,9 milliard rubl), “Rosnano” kompaniýasynyň öňki baş direktorynyň orunbasary Ýakow Urinson (8,1 milliard rubl), müdiriýet agzalary Ýuriý Udaltsow (11,9 milliard rubl), Oleg Kiselew (11,1 milliard rubl), Wladimir Awetisýan (3,6 milliard rubl), Sergeý Kalýužnyý (8,1 milliard rubl), German Pihoýa (1,5 milliard rubl), şeýle hem “Crocus” taslamasynyň kuratorlary Andreý Kuşnarew (5,9 milliard) we Dmitriý Lisenkow (5,9 milliard rubl) babatynda howpsuzlyk çäreleri görüldi.
RBK bu kararyň “Crocus” taslamasy bilen baglanyşykly zyýanyň öwezini dolmak baradaky talap boýunça wagtlaýyn çäreleriň çäginde kabul edilendigini habar berýär.
Neşiriň çeşmesiniň aýtmagyna görä, “Rosnano” kompaniýasynyň çeken zyýany 41 million ýewro, 35 million dollar we 5,5 milliard rubl möçberinde diýlip hasaplanýar.