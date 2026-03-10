Nebit bahasy 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejä, $120-ä golaýlady

“Brent” belgili çig nebitiň bahasy 9-njy martda, Aziýa söwdasynyň açylyşynda bir barreline gysga wagtlyk 119,50 dollara ýetdi - bu 2022-nji ýylyň iýun aýyndan bäri iň ýokary görkeziji bolup durýar.
Londonyň ICE biržasyndaky söwda maglumatlaryna görä, maý aýyndaky “Brent” fýuçersleriniň bahasy tas 29% ýokarlandy. Soň ýokarlanma haýallady. Moskwa wagty bilen ir sagatlarda baha bir barrele 116 dollara düşdi, ýöne bazary durnuklaşdyrmak çäreleri baradaky habarlardan soň, ol takmynan 107 dollara geldi.
Bahalaryň kesgin ýokarlanmagy ABŞ-nyň we Ysraýylyň Eýrana garşy gurnan harby operasiýasyndan soň Ýakyn Gündogardaky ýagdaýyň dartgynlaşmagy we Tähranyň sebitdäki ABŞ bazalaryna zarba urmagy bilen baglanyşykly. Bu çaknyşyk, dünýäde deňiz arkaly iberilýän nebitiň takmynan 20% -iniň geçýän ýolunyň, Hormuz bogazynyň iş ýüzünde ýapylmagyna getirdi.