Orsýet Kiýew sebitinde köp gatly ýaşaýyş jaýyna zarba urdy, iki adam öldi

Rus goşunlary 28-nji ýanwara geçilýän gije Buça etrabynyň Bilohorod jemgyýetinde ýerleşýän köp gatly jaýa zarba urup, iki adamyň ölümine sebäp boldy diýip, Kiýew sebit harby administrasiýasynyň başlygy Nikolaý Kalaşnik habar berdi.
Onuň sözlerine görä, ölenleriň biri erkek, beýlekisi aýal maşgala. Ýene dört adam lukmançylyk kömegi üçin ýüz tutdy.
Hüjüm netijesinde ýedinji gatdaky kwartirada we jaýyň üçeginde ýangyn turdy.
Ukrainanyň Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, ýangyn öçürildi.
Zaporižiýede 12 ýaşaýyş jaýyna zyýan ýetdi, olaryň käbirinde elektrik energiýasy ýok diýip, sebit harby administrasiýanyň başlygy Iwan Fedorow habar berdi.
Iki adam, şol sanda 88 ýaşly aýal ýaralandy.
Kiýew etrabyndaky prawoslaw monastyryna we hususy jaýa dron hüjümi edildi diýip, Odesa sebit harby administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper habar berdi.
Deslapky maglumatlara görä, hiç kim ýaralanmady.