Özbegistan Ýakyn Gündogardan 25 müňden gowrak raýatyny çykardy

Özbek uçary
Özbek uçary

Özbegistan Ýakyn Gündogardan 25 müňden gowrak raýatyny çykardy we Saud Arabystanyna hem-de BAE-e ýolagçy gatnawlarynyň amala aşyrylmagyna rugsat berdi.

Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynyň habaryna görä, 10-njy mart güni irdene çenli 25 müň 47 raýat Ýakyn Gündogardan Özbegistana gaýtarylyp getirildi.

Has anygy, Saud Arabystanyndan - 21,017; Birleşen Arap Emirliklerinden - 3,555; Eýrandan - 47; Katardan - 394; Bahreýnden - 27; Omandan – 7 raýat Özbegistana gaýdyp geldi.

Häzirki wagtda özbegistanlylary ewakuasiýa etmek, esasan, howa giňişligi raýat awiasiýasy üçin açyk bolan ýurtlardan amala aşyrylýar diýip, Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy aýtdy.

