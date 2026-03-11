Özbegistan Ýakyn Gündogardan 25 müňden gowrak raýatyny çykardy we Saud Arabystanyna hem-de BAE-e ýolagçy gatnawlarynyň amala aşyrylmagyna rugsat berdi.
Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynyň habaryna görä, 10-njy mart güni irdene çenli 25 müň 47 raýat Ýakyn Gündogardan Özbegistana gaýtarylyp getirildi.
Has anygy, Saud Arabystanyndan - 21,017; Birleşen Arap Emirliklerinden - 3,555; Eýrandan - 47; Katardan - 394; Bahreýnden - 27; Omandan – 7 raýat Özbegistana gaýdyp geldi.
Häzirki wagtda özbegistanlylary ewakuasiýa etmek, esasan, howa giňişligi raýat awiasiýasy üçin açyk bolan ýurtlardan amala aşyrylýar diýip, Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy aýtdy.