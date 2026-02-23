Özbegistan ýarym asyr öň öndürilen awtoulaglary gadagan edýär. Köne ulaglaryň eýeleri karary tankytlaýar

Özbek paýtagty Daşkentiň resmileri 1976-njy ýyldan öň öndürilen awtoulaglaryň ulanylmagyna gadaganlyk girizdiler. Özbegistanda şeýle awtoulaglaryň takmynan 88 müň sanysy hasaba alnandyr.
Özbegistanyň häkimiýetleri bu ulaglaryň ýollarda ulanylmagyny gadagan etmek bilen daşky gurşawy we ýol howpsuzlygyny gowulandyrmagy maksat edinýärler.
1-nji fewraldan bäri Özbegistanyň polisiýasy ýollarda köne awtoulaglary saklap, barlag geçirýär. Eger awtoulag 1976-njy ýyldan öň öndürilen bolsa, onda ony sürmek gadagan edilýär we ýol polisiýasynyň işgäri dessine awtoulagyň döwlet belgisini alýar. Mundan soň, ulag eýesi ony öýüne ýa-da demir galyndylaryny ýygnaýan ýere äkitmeli edilýär.
Üçünji we iň gymmat wariant hem bar: awtoulagyňyz üçin köne awtoulag statusyny almak. Bu ýagdaýda, awtoulag asyl zawod standartlaryna laýyk gelmelidir, ýagny onuň öndürilen ýylyna we modeline laýyk gelýän esasy asyl bölekleri bolmaly. Awtomobil eýeleri munuň köp adam üçin elýeterli däldigini aýdýarlar.
Bu çäre başga awtoulaglary satyn almaga mümkinçiligi bolmadyk awtoulag eýelerine täsir edip, ilatyň käbir böleginde tankyt döretdi.