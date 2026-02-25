Özbegistanda zeherlenen 62 çaga sebäpli jenaýat işi açyldy

Fergana şäherinde döwlet tarapyndan dolandyrylýan çagalar baglarynda çagalaryň köpçülikleýin zäherlenmegi bilen baglanyşykly jenaýat işi gozgaldy diýip, Fergana welaýat Içeri işler bölümi habar berdi.
Resmi maglumatyna görä, materiallar Fergana welaýat prokuraturasy, içeri işler edaralary we beýleki ygtyýarly edaralar tarapyndan gözden geçirilýär. Zerur ekspertiza barlaglary bellendi we derňew işleri alnyp barylýar.
Özbegistanyň Jenaýat kodeksiniň 257-1-nji maddasy ("Sanitariýa kanunçylygyny ýa-da epidemiýalara garşy göreşmek düzgünlerini bozmak") boýunça jenaýat işi gozgaldy. Bu madda boýunça jezalar jerime salmagy, bäş ýyla çenli belli bir hukuklardan mahrum etmegi, iki ýyla çenli düzediş işlerini, bir ýyldan üç ýyla çenli azatlygyň çäklendirilmegini ýa-da bäş ýyla çenli türme tussaglygyny öz içine alýar.
21-nji fewral agşamyndan bäri 2-nji, 58-nji we 61-nji döwlet çagalar baglaryndan 62 çaga "iýmit etiologiýasynyň ýiti içgeçme keseli" diagnozy bilen hassahana ýerleşdirildi. Çagalaryň gyzgyny ýokarlandy, içagyry, ysgynsyzlyk, ýürek bulanmasy we içgeçme boldy.
Çaga iýmitleri daşary ýurt kompaniýalaryndan alnypdyr.