Rahmon Hameneýiň ogluny Eýranyň Ýokary lideri wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon 9-njy martda Aýatolla Seýýed Mujtaba Hosseýni Hameneýä Eýran Yslam Respublikasynyň Ýokary lideri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlag telegrammasyny iberdi diýip, täjik prezidentiniň metbugat gullugy habar berdi.
"Siziň Alyhezretiňiziň ýolbaşçylygynda Eýranyň buýsançly halkynyň şu günki günde dost we doganlyk ýurdumyzyň öňünde durýan ähli kynçylyklary ýeňip geçjekdigine ynanýaryn. Biz Eýran Yslam Respublikasynyň sebitde we dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy berkitmekdäki döredijilikli roluna ýokary baha berýäris we döwletara gatnaşyklarynda halkara hukugynyň ýörelgeleriniň we kadalarynyň hökmany berjaý edilmegini goldaýandygymyzy ýene-de bir gezek tassyklaýarys" diýlip, täjik prezidentiniň gutlag telegrammasynda aýdylýar.
Mojtaba Hameneýi Eýranyň Bilermenler geňeşiniň täze lideri boldy. 8-nji martda ol ABŞ-Ysraýyl hüjümi netijesinnde öldürilen kakasy Aýatolla Ali Hameneýiň ýerine Rahbar saýlandy.