Riýaddaky ABŞ ilçihanasyna dron hüjümi edildi

Saud Arabystanynyň Riýad şäherindäki ABŞ ilçihanasyna 3-nji mart gijesi iki dron hüjüm etdi, olary Eýrana degişli diýip çak edilýär. Saud Arabystanynyň Goranmak ministrligi bu habarlary tassyklady. Ministrligiň sosial media platformasy X-de aýtmagyna görä, hüjüm "uly bolmadyk ýangyna" we "kiçiräk maddy zyýana" sebäp boldy. Binanyň hüjüm wagtynda boş, ýagny adamsyz bolandygy habar berilýär.
Şu gün ABŞ bilen Ysraýylyň Eýrana garşy başlan operasiýasynyň dördünji güni. Eýran, öz gezeginde, ABŞ-nyň bazalaryny ýerleşdirýän goňşy ýurtlara, şol sanda Kuweýt, Katar, Bahreýn, BAE we Saud Arabystanyna garşy zarba urýar.
ABŞ-nyň Kuweýtdäki ilçihanasy ikinji gün, 3-nji mart güni irden edaranyň wagtlaýynça ýapykdygyny aýtdy.
ABŞ-nyň Döwlet departamenti 3-nji martda Bahreýnden, Yrakdan we Iordaniýadan iş ýerinde bolmagy juda zerur bolmadyk işgärleriň ewakuasiýa edilýändigini habar berdi. Döwlet departamenti ABŞ raýatlarynyň ählisiniň, mümkin bolsa, Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň birnäçe ýurdundan çykmagyna çagyrdy.