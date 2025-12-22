Rus generaly Moskwada bolan partlamada öldi

Moskwanyň Ýasenewaýa köçesinde bolan awtoulag partlamasynda Russiýanyň Ýaragly güýçleriniň amaly (operatiw) taýýarlyk müdiriýetiniň başlygy, general-leýtenant Fanil Sarwarow wepat boldy diýip, Orsýetiň Derňew komiteti habar berdi.
Habarda aýdylmagyna görä, awtoulagyň aşagynda goýlan partlaýjy enjam partlady.
“Baza” telegram kanalynyň maglumatyna görä, awtoulag partlama bolmazyndan öň birnäçe metr ýol geçmäge ýetişipdir.
Partlama netijesinde uçan demir gyýçaklary azyndan golaýda duran ýedi awtoulaga zyýan ýetirdi.
56 ýaşly Fanil Sarwarow Çeçenistanda, Siriýada we Ukrainada harby operasiýalara gatnaşdy.