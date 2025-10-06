Rus goşunlary Harkowa zarba urdy, dört adam ýaralandy

Rus goşunlary 6-njy oktýabra geçilýän gije Harkowa pilotsyz uçar zarbasyny urup, dört adamy ýaralady diýip, Harkow sebit harby dolandyryş gullugynyň başlygy Oleg Sinegubow habar berdi.
Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugy şäheriň Nowobawarskiý etrabynda ýangyn turandygyny, bir binanyň ýumrulandygyny aýtdy. Şewçenko etrabynda bir ulag ot aldy.
Hususy jaýlara, ammarlara, garažlara we awtoulaglara zyýan ýetdi.
Mundan başga, rus güýçleri Odessa sebitindäki raýat senagat desgasyna hüjüm etdi; hiç kim ýaralanmady diýip, sebit harby dolandyryşynyň başlygy Oleh Kiper habar berdi.
Harkow rus goşuny tarapyndan yzygiderli nyşana alynýar. Ukrain häkimiýetleri we halkara guramalary raýat infrastrukturasyna we asuda ilata edilýän hüjümleri Russiýa tarapyndan amala aşyrylan uruş jenaýatlary hökmünde häsiýetlendirýärler, rus häkimiýetleri bu hüjümleriň harby nyşana gönükdirilendigini öňe sürýärler.