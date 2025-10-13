Rus goşunlary Ukraina 82 pilotsyz uçar bilen hüjüm etdi

Rus goşunlary 13-nji oktýabra geçilýän gije Ukrainada dürli görnüşli 82 sany pilotsyz uçar bilen zarba urdy diýip, Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligihabar berdi.
Ukrain goşunynyň habaryna görä, ir sagat 9: 00-a çenli howa goranmak güýçleri 69 pilotsyz uçary urup gaçyrdy. 13 sany pilotsyz uçaryň ýedi ýere zarba urandygy, şeýle-de, iki ýere urlan pilotsyz uçarlaryň galyndylarynyň gaçandygy hasaba alyndy.
Odessa sebit harby dolandyryş gullugynyň başlygy Oleg Kiper hüjüm netijesinde raýat desgalaryna zyýan ýetendigini, bir adamyň ýaralanandygynyhabar berdi.
"5000 inedördül metrden gowrak meýdanda uly ýangyn bolup, matalaryň, egin-eşikleriň we gaplaýyş materiallarynyň saklanýan birnäçe ammaryny gaplap aldy" diýip, Kiper ýazdy.
Onuň sözlerine görä, häzir urlan zarbalaryň netijelerini ýok etmek üçin edilýän işler dowam edýär.