Russiýa 251 ukrain dronynyň urlandygyny aýdýar, Feodosiýadaky nebit bazasy ýanýar

Russiýanyň Goranmak ministrligi 15 sebitde, anneksiýa edilen Krynmyň ýokarysynda, Gara we Azow deňizleriniň çäginde 251 sany ukrain pilotsyz uçarynyň ulandygyny habar berdi.
Ministrligiň maglumatyna görä, anneksiýa edilen Krymyň üstünde 40 pilotsyz uçar uruldy. “Astra”, ýerli ýaşaýjylara salgylanyp, çak edilmegine görä, Feodosiýadaky nebit ammaryna (Deňiz nebit terminaly) hüjüm edilendigini habar berdi.
Ukrainanyň “Supernowa+” telegram kanalynyň habaryna görä, ýangyç guýulýan ammarlar uruldy. “Krymskiý Weter”, emeli hemra suratlaryna salgylanyp, ol ýerde ýangynyň "iki sany güýçli ojagynyň" bardygyny habar berdi.
Bu terminala mundan öňem pilotsyz uçar hüjümi edilipdi. “Krymskiý Weter” neşiriniň habaryna görä, öňki zarbalardan soň 34 ammardan diňe 22-si abat galdy.
Mundan başga, telegram kanallary, ýerli ýaşaýjylara salgylanyp, Brýansk sebitindäki ýylylyk elektrik stansiýasyna, Nižniý Nowgorod sebitindäki Swerdlow zawodyna hüjüm edilen bolmagynyň ähtimaldygyny habar berdi.
Russiýanyň Goranmak ministrliginiň habarynda howa goranmak güýçleriniň Braýansk sebitinde 20, Nižniý Nowgorod sebitinde 20 pilotsyz uçary urandygy aýdylýar.