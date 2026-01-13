Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Russiýanyň Nowokuznetsk bäbekhanasynda dokuz çaga öldi

Bezeg suraty
Bezeg suraty

Täze ýyl baýramçylyklary wagtynda Nowokuznetskiň 1-nji şäher kliniki hassahanasynyň çaga dogrulýan bölüminde dokuz bäbek öldi.

Bu barada ilki NGS42 we TASS, çeşmelere salgylanyp, habar berdi. Soňra ýerli häkimiýetler bu maglumaty tassyk etdiler.

Çagalaryň ölüminiň sebäpleri resmi taýdan yglan edilmedi.

Hassahananyň web sahypasynda dem alyş ýollarynyň infeksiýalarynyň ýokuşma derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli, "karantin çäreleri wagtynda", çaga dogrulýan bölümiň näsaglary kabul etmeginiň togtadylandygy habar berilýär.

NGS42 çeşmesi çaga dogrulýan bölümiň 12-nji ýanwarda ýapylandygyny anyklady.

Kemerowa sebitiniň Saglygy goraýyş ministri Andreý Tarasow çagalaryň ölümi baradaky habary tassyklady, emma pidalaryň sanyny anyklaşdyrmady.

XS
SM
MD
LG