Serhoş ýagdaýda FBI agentlerine SMS ibermekde gümän edilýän rus zenany, FSB bilen gatnaşyklary barada ýalan sözländigini boýun aldy

Russiýanyň esasy aňtaw gullugy (FSB) bilen gatnaşyklary barada ABŞ-nyň Derňewlet boýunça Federal Býurosyna (FBI) ýalan maglumat berendigi üçin aýyplanyp, soňra kepillik bilen boşadylandan soň serhoş ýagdaýda FBI agentine SMS iberendigi aýdylýan rus zenany günäsini boýun aldy.
Federal kazyýet resminamalaryna görä, Nomma Zarubina 19-njy fewralda öňki görkezmesini üýtgetdi. Bu, kazy onuň kepilligini birnäçe gezek FBI agentine hat ýazandygy sebäpli ýatyryp, tussaglykda saklamak baradaky karar çykarylandan takmynan iki aý soň boldy.
Resminamalara görä, ol ýalan maglumat bermek baradaky aýyplamany boýun almak bilen birlikde, immigrasiýa ýagdaýy bilen bagly ikinji bir aýyplamany hem kabul etdi.
Adalat departamentiniň beýanatynda şeýle diýildi: “Zarubinanyň öz nädogry hereketlerini bilkastlaýyn gizlemegi we rus aňtaw gullugy bilen baglanyşygy baradaky ýalanlary hukuk goraýjy edaralaryň milli howpsuzlyk boýunça tagallalaryna garşy edilen hormatsyzlykdyr.”
Onuň goragçy aklawçysy teswir soralyp iberilen elektron hatyna dessine jogap bermedi.
Zarubina ilkinji gezek 2024-nji ýylyň dekabrynda aýyplandy. Ondan öň ol 2020-nji ýylyň oktýabryndan başlap birnäçe gezek FBI agentleri tarapyndan sorag edilipdi.
FBI derňewi
Sibiriň Tomsk şäherinden bolan Zarubina 2016-njy ýylda ABŞ-a göçüp bardy we rus migrant toparlarynyň arasynda, şeýle hem amerikan analitik merkezlerinde we işjeň guramalarda professional hem-de şahsy aragatnaşyk toruny döretdi.
Ol federal agentler tarapyndan ilkinji gezek başga bir rus zenany, Elena Bransonyň Manhattandaky öýi FBI tarapyndan barlanandan we onlarça kompýuter hem-de beýleki elektron enjamlary ele geçirilenden birnäçe hepde soň habarlaşyldy.
Branson reýdden gysga wagt soň Russiýa gaçdy we soňra hasaba alynmadyk daşary ýurt agenti hökmünde aýyplandy.
FBI-nyň kasamnamalaryna görä, Zarubina Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň (FSB) iki işgäri bilen bolan gatnaşygy barada ýalan sözläpdir. Bu işgärleriniň onuň aragatnaşyk işini ugrukdyryp, haýsy adamlar we guramalar bilen habarlaşmalydygyny görkezendigi aýdylýar.
Aýyplama bildirilenden soň Zarubina kepillik bilen boşadyldy.
Emma soňky aýlarda ol özüni sorag eden FBI agentlerine käte gijäniň ýarysynda onlarça elektron haty we suratlary iberipdir.
Prokurorlar hem-de onuň goragçy aklawçysy milli kazyýete Zarubinanyň içgi meselesiniň bardygyny aýtdylar we oňa psihologiki maslahat almaga görkezme berildi.
2025-nji ýylyň noýabrynda kazy onuň kepilligini ýatyryp, kazyýet diňlenişigine çenli tussag edilmegini buýurdy.
Onuň höküm çykarylyşy iýun aýyna meýilleşdirildi.
