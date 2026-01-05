Statistika: Gyrgyzystandaky işsizleriň tas ýarysyny aýallar düzýär

Gyrgyzystanyň Zähmet, sosial üpjünçilik we migrasiýa ministrliginiň maglumatlaryna görä, Gyrgyzystanda resmi taýdan hasaba alnan işsizleriň tas ýarysyny aýallar düzýär.
Döwlet edarasynyň maglumatlaryna görä, şu wagta çenli respublikada resmi taýdan hasaba alnan işsizlik derejesi 1,4 prosent, resmi taýdan hasaba alnan işsizleriň sany bolsa 39 841 adam boldy.
Bu, 2024-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, işsizleriň 26% azdygyny aňladýar. Ministrlik iş bilen üpjünçilik gulluklarynda 58 565 adamyň hasaba alnandygyny anyklady.
Zähmet bazaryndaky ýagdaýy göz öňünde tutup, gyrgyz häkimiýetleri Russiýa zähmet migrasiýasyny meýilleşdirýän raýatlara gerek düşündirişleri yzygiderli täzeläp durýarlar.
2025-nji ýylyň 30-njy iýunyndan başlap, wizasyz giriş üçin goşmaça talaplar we tertipler girizildi (serhetden geçmezden öň deslapky çäreleriň görülmeginiň zerurlygy bilen birlikde) diýip, habarda bellenýär.