Şweýsariýada turan ýangyn 40 adamyň ölümine sebäp boldy

Şweýsariýa “Le Constellation” barynda bolan ýangynyň pidalary üçin bäş günlük matam yglan etdi
Şweýsariýa “Le Constellation” barynda bolan ýangynyň pidalary üçin bäş günlük matam yglan etdi

Şweýsariýa Alp daglaryndaky Krans-Montana dag lyža kurortynda, “Le Constellation” barynda bolan ýangynyň pidalary üçin bäş günlük matam yglan etdi diýip, Şweýsariýanyň prezidenti we ykdysadyýet ministri Gaý Parmelin aýtdy.

1-nji ýanwar gijesinde bolan ýangyn 40-a golaý adamyň ölümine sebäp boldy, 115-den gowrak adam bolsa agyr ýanyk ýaralaryny aldy diýip, “Roýters” habar berdi.

Ýerli häkimiýetleriň aýtmagyna görä, ýaralananlaryň we ölenleriň anyk sanyny, şeýle-de, olaryň atlaryny kesgitlemek üçin birnäçe gün gerek bolar diýip, häkimiýetler derňewçileriň gije-gündiz işleýändigini aýtdylar.

“Ilkinji nobatda jesetleriň ählisiniň kimligini (şahsyýetini) anyklamaly” diýip, Krans-Montana şäheriniň häkimi Nikolas Feraud 1-nji ýanwar agşamy geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

