Şweýsariýada turan ýangyn 40 adamyň ölümine sebäp boldy

Şweýsariýa Alp daglaryndaky Krans-Montana dag lyža kurortynda, “Le Constellation” barynda bolan ýangynyň pidalary üçin bäş günlük matam yglan etdi diýip, Şweýsariýanyň prezidenti we ykdysadyýet ministri Gaý Parmelin aýtdy.
1-nji ýanwar gijesinde bolan ýangyn 40-a golaý adamyň ölümine sebäp boldy, 115-den gowrak adam bolsa agyr ýanyk ýaralaryny aldy diýip, “Roýters” habar berdi.
Ýerli häkimiýetleriň aýtmagyna görä, ýaralananlaryň we ölenleriň anyk sanyny, şeýle-de, olaryň atlaryny kesgitlemek üçin birnäçe gün gerek bolar diýip, häkimiýetler derňewçileriň gije-gündiz işleýändigini aýtdylar.
“Ilkinji nobatda jesetleriň ählisiniň kimligini (şahsyýetini) anyklamaly” diýip, Krans-Montana şäheriniň häkimi Nikolas Feraud 1-nji ýanwar agşamy geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.