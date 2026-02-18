Täjigistan ýurduň iň korrumpirlenen edaralarynyň sanawyny çap etdi

Täjigistanyň Döwlet maliýe gözegçiligi we korrupsiýa garşy göreş agentligi, 2025-nji ýylyň netijeleri boýunça, ýurduň iň korrumpirlenen döwlet edaralarynyň sanawyny çap etdi diýip, “Azia-Plus” habar berýär.
Sanawyň başyny Duşenbäniň halkara howa menzili we Döwlet ýol gözegçilik gullugy çekýär.
Edaranyň maglumatlaryna görä, Döwlet ýol gözegçiligi gullugynyň diňe bir bölüminde 240 million somoniden (25 million dollardan) gowrak maddy zyýan ýüze çykaryldy.
"Täjigistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet synaglaryny hasaba alyş bölüminiň resmilerine garşy, gümrük resmileşdirmesinden geçirilmedik 2725 awtoulagy hasaba alyp, olara döwlet belgilerini berendikleri üçin jenaýat işleri açyldy" diýip, agentligiň başlygynyň orunbasary Firuz Kamolzoda aýtdy.
Korrupsiýa Täjigistanyň esasy meseleleriniň biri hasaplanýar. Bu ýurtda her ýyl onlarça döwlet işgäri para alanlygy üçin tussag edilýär.