Täjigistanyň 115 raýaty Abu-Dabiden çarter reýsi bilen ýurduna dolandy

Täjigistanyň 115 raýaty Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabiden çarter reýsi bilen ýurtlaryna getirildi. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bu habary Täjigistanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp berdi.
Çeşmäniň maglumatyna görä, “Somon Air” uçary 4-nji martdan 5-nji marta geçilýän gije Duşenbe şäherine gelip gondy.
Habarlarda aýdylmagyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň howa giňişligini bölekleýin açmagy ýüzlerçe daşary ýurt raýatynyň ýurduň käbir aeroportlaryndan uçup, öýlerine gaýtmagyna mümkinçilik berdi.
Täjigistanyň Daşary işler ministrligi bir gün öň, hökümetiň tabşyrygy boýunça, "Somon Air" awiakompaniýasynyň Ýakyn Gündogar ýurtlarynda galan we gelmek isleýän raýatlary yzyna getirmek üçin çarter uçuşlaryny amala aşyrjakdygyny yglan etdi.