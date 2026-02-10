Tokaýew Gazagystanyň “superprezidentlik” dolandyryş görnüşi bilen “ymykly hoşlaşýandygyny” aýdýar

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew 10-njy fewralda hökümetiň giňeldilen mejlisinde özüniň yglan eden Konstitusion reformasy barada çykyş edip, ýurduň superprezidentlik dolandyryş görnüşinden uzaklaşýandygyny ýene bir gezek aýtdy.
“Soňky ýyllardaky syýasy reformalara giňden ser salsak, Gazagystanyň superprezidentlik dolandyryş görnüşi bilen doly hoşlaşýandygyna we abraýly, täsirli parlamenti bolan prezident respublikasyna geçýändigine ynanmaga esas berýär” diýip, Tokaýew aýtdy.
Emma dokument bilen tanyşan bilermenler täze Konstitusiýanyň taslamasynyň prezident häkimiýetini güýçlendirýändigini we parlamentiň ygtyýarlyklaryny çäklendirýändigini aýdýarlar.