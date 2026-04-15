Tramp Eýran bilen ýaraşyk möhletini uzaltmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýdýar

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Eýran bilen arada atyşygy iki hepdelik bes etmek barada gelnen ylalaşygyň möhletini uzaltmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy.
"Bu dürli ýagdaýda gutaryp biler, ýöne meniň pikirimçe, ylalaşyk has gowy, sebäbi şonda olar täzeden gurup bilerler" diýip, Tramp 14-nji aprel güni giçlik ABC News neşiriniň habarçysy Jonatan Karla beren interwýusynda aýtdy.
Geçen hepdäniň aýagynda Yslamabatda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerine mümkinçilik bermek üçin, iki tarap 7-nji aprelde urşuň togtadylmagy barada ylalaşyga geldi.
11-12-nji aprelde geçirilen gepleşikler 28-nji fewralda ABŞ-nyň we Ysraýylyň Eýrana uran howa zarbalary bilen başlanan urşy soňlamak barada ylalaşyk gazanylmagyna alyp gelmedi.
Tramp 14-nji aprelde Eýran bilen geçirilýän gepleşikleriň täze tapgyrynyň bir ýa-da iki günüň içinde, täzeden başlanyp biljekdigini aýtdy.
Şu aralykda, ABŞ-nyň harby güýçleri 14-nji aprelde çäklendiriji çäräniň ilkinji 24 sagadynda Eýrana barýan ýa-da Eýrandan gelýän gämileri nyşana alan deňiz petiklemesinden hiç bir gäminiň geçip bilmändigini aýtdy.
Şol bir wagtda, yzarlaýyş gullugynyň maglumatlary bu döwürde Eýran bilen ilteşikli gämileriň birnäçesiniň Hormuz bogazyndan geçendigini görkezýär.
Şeýle-de, şu aralykda Ysraýyl bilen Liwanyň 14-nji aprelde Waşingtonda iki sagat töweregi dowam eden göni gepleşikler tapgyryny tamamlandygy mälim boldy.
Bu iki ýurduň arasynda 1983-nji ýyldan bäri şeýle ýagdaýda guralan ilkinji gepleşik boldy.
