Ukrainanyň güýçleri Orsýetiň içindäki nyşanalara, şol sanda ýurduň iň uly internet söwda dükany bolan "Wildberries"-e degişli has köp desga dronlar bilen hüjüm etmegini dowam etdirdi, bu aralykda prezident Wladimir Zelenskiý ABŞ-ny we ýewropaly ýaranlaryny Orsýetiň ballistik raketa hüjümleriniň güýçlenmegi sebäpli Ukrainanyň howa goragyny güýçlendirmäge çagyrdy.
"Telegram" kanallarynyň habarlaryna we Russiýanyň sebitleýin häkimiýetleriniň maglumatlaryna görä, ukrain dronlary 31-nji iýulda Orsýetiň Wolgograd sebitindäki "Wildberries" logistika merkezine we nebiti gaýtadan işleýän zawoda hüjüm edipdir.
"Amazon"-a deň bolan Orsýetiň internet söwda ägirdi "Wildberries" kompaniýasy Wolgograd sebitindäki ammarynda ýangynyň bolandygy baradaky habarlary tassyklady.
Kompaniýanyň deslapky maglumatlaryna görä, hüjüm wagtynda hiç kim şikes almandyr.
"Telegram" kanallary şeýle hem Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň Zelenodolsk şäherindäki "Wildberries" logistika desgasyna hüjüm edilendigini habar berdiler.
Internetde çap edilen wideolara görä, hüjümiň netijesinde tüsse emele gelipdir, ýöne uly möçberli ýangyn bolmandyr.
Ýerli ýaşaýjylar Russiýanyň nebite baý Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazanda hem partlamalaryň bolandygyny habar berdiler, şol bir wagtyň özünde respublikanyň häkimiýetleri dron duýduryşy sebäpli sebitdäki aeroportlarda wagtlaýyn çäklendirmeleriň girizilendigini aýtdylar, soňra hiç hili zyýanyň ýa-da pidalaryň bolmandygyny habar berdiler.
"Wildberries" kompaniýasynyň metbugat gullugy kompaniýanyň Tatarstanyň Zelenodolsk şäherindäki ammar toplumynyň işlemegini dowam etdirýändigini habar berdi.
Soňky hepdelerde ukrain güýçleri Orsýetiň birnäçe sebitinde azyndan 13 sany "Wildberries" ammaryna hüjüm etdiler, Kiýew kompaniýanyň harby ýükleri daşamak üçin ulanylýandygyny öňe sürýär.
Media habarlarynda Ukrainanyň dron kampaniýasynyň "Wildberries" kompaniýasynyň umumy ammar kuwwatynyň takmynan 10 göterimini bozandygy aýdylyp, söwda kompaniýasynyň Orsýetiň ähli künjegindäki logistika ulgamyna täsir edip biljekdigi çak edildi.
Ukraina howa goranyşyny goldamagy talap edýär
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 30-njy iýulda "Financial Times" neşirine telefon arkaly beren interwýusynda Amerikada döredilen "Patriot" raketa sistemasyny Ukrainada öndürmäge rugsat berip-bermezlik barada karara gelmändigini aýtdy.
"Bu örän adatdan daşary ýarag we... biz kime ygtyýarnama berýändigimize biraz üns bermeli. Biz adatça enjamlara lisenziýa bermeýäris" diýip, "Financial Times" gazeti Trampyň aýdanlaryny sitirledi.
Trampyň bu sözleri, onuň Zelenskiý bilen Ak Tamda duşuşandan birnäçe gün soň aýdyldy. Şol duşuşykda Russiýa bilen parahatçylyk gepleşiklerini dikeltmek we Ukrainanyň "Patriot" raketa sistemasyny öndürmek meýilnamasy barada maslahatlaşyldy.
Duşuşykdan soň, Zelenskiý “Fox News” teleýaýlymyna beren interwýusynda Trampyň Ukrainanyň ballistik raketalara garşy iň täsirli gorag hasaplanýan “Patriot” raketalaryny ýurt içinde öndürmäge rugsat berýän ygtyýarnamalary bermäge razy bolandygyny aýtdy.
Zelenskiý Orsýetiň ballistik raketa hüjümleriniň artmagy bilen baglylykda ABŞ-ny we Ýewropa ýaranlaryny Ukrainanyň howa goragyny güýçlendirmäge çagyrdy.
“Howa goragy raketalary we Orsýete basyş bu samsyk rus urşuny togtadyp biler. Howa goragy raketalary - ilki bilen “Patriot”, şeýle hem NASAMS, IRIS-T, HAWK we beýleki biziň sistemalarymyz - esasy ileri tutulýan ugurlardyr” diýip, Zelenskiý Ukrainanyň günorta-gündogar Dnepropetrowsk sebitindäki Raduşne obasynda azyndan sekiz adamyň, şol sanda tutuş bir maşgalanyň ölümine sebäp bolan Orsýetiň iri dron we raketa hüjüminden soň aýtdy.
“Men ähli hyzmatdaşlarymyzyň, esasan hem amerikan hyzmatdaşlarymyzyň, şeýle hem Ýewropadaky dostlarymyzyň hakyky adamlaryň ömrüniň bize kömek edilip-edilmezlige baglydygyna düşünmegine umyt edýärin” diýip, Zelenskiý “X”-da ýazdy.
Zelenskiý deslapky derňewler Raduşneýe urlan raketanyň Demirgazyk Koreýadan gelip çykandygyny görkezdi diýip, sözüne goşdy.
Ukrain prezidenti bu wakany Moskwanyň Phenýan bilen hyzmatdaşlygy bilen baglanyşdyrdy, onuň aýtmagyna görä, bu hyzmatdaşlyk "Demirgazyk Koreýanyň kontingentini Ýewropada, serhetlerimizde ýerleşdirmek we ukrain çagalarymyzy öldürmek üçin" alnyp barylýar.
Geçen hepde Zelenskiý Moskwanyň Ukraina çozuşyny goldamak üçin Demirgazyk Koreýanyň ýene müňlerçe esgerini ýerleşdirmäge taýýarlanýandygyny, Orsýetde muňa taýýarlyklaryň tomsuň başyndan bäri alnyp barylýandygyny aýtdy.
A new deployment of North Korean troops would mark the second such deployment since 2024, when about 12,000 North Korean soldiers were sent to fight in Russia's Kursk region following a surprise incursion by Ukrainian forces.
Demirgazyk Koreýanyň harbylarynyň täze toparynyň ýerleşdirilmegi 2024-nji ýyldan bäri ikinji gezek bolar, şonda ukrain güýçleriniň garaşylmadyk çozuşyndan soň takmynan 12 müň Demirgazyk koreýaly esger Orsýetiň Kursk sebitine söweşmäge iberilipdi.