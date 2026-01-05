Tramp Putiniň rezidensiýasyna hüjüm edilendigi baradaky habara ynanmaýandygyny aýtdy

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp “Air Force One” uçarynda Wladimir Putiniň “Waldaý” (Dolgie Borody) rezidensiýasyna hüjüm edilendigi baradaky habarlara ynanmaýandygyny aýtdy.
“Men şol hüjümiň bolandygyna ynanmaýaryn” diýip, ol žurnalist sorag berip, onuň şol habarlar sebäpli “gaty gaharly bolandygyny” ýatladanda aýtdy.
Şonda Putine näme üçin ynanandygy we näme sebäpden şeýle äheňde gürländigi barada soralanda, "Sebäbi şol wagt hiç kim bilmeýärdi. Men ilkinji gezek eşidemde, bu şeýle diýip eşitdim. Ol [Putin] öýüne hüjüm edilendigini aýtdy. Biz bu maglumaty barlap görenimizden soň, oňa ynanmadyk" diýip, Tramp jogap berdi:
Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow 29-njy dekabr gijesi Putiniň Waldaýdaky rezidensiýasyna edilen "dron hüjümi synanyşygy" diýilýän barada ilkinji bolup habar berdi.
Putiniň metbugat sekretary Dmitriý Peskow 30-njy dekabrda "hüjüme synanyşygy" "gepleşik prosesine päsgel bermäge gönükdirilen terrorçylykly hereket" diýip atlandyrdy we "Orsýetiň gepleşikler pozisiýasyny berkidip biljekdigi" bilen haýbat atdy.
Olar öz sözlerini tassyklaýan hiç hili subutnama getirmediler. Nowgorod sebitiniň ýaşaýjylary "Možem Obýasnit" neşirine özleriniň hiç bir dron howpy barada SMS-habar almandygyny aýtdylar, Waldaý şäheriniň ýaşaýjylary bolsa dronlaryň ýa-da olaryň urlup düşürilmegi netijesinde bolmaly partlamalaryň seslerini eşitmändiklerini habar berdiler.