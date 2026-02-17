Tramp Ukrainany "basymrak gepleşik stolunda oturmaga" çagyrdy

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Ukrainany gepleşik stolunyň başyna mümkin boldugyça çalt geçmäge çagyrdy. Ol bu çagyryşy "Air Force One" uçarynyň bortunda žurnalistiň Ženewadaky üçtaraplaýyn gepleşiklerden garaşýan zatlary barada beren soragyna jogap berende etdi.
"Bular möhüm gepleşikler. Hemmesi örän ýönekeý bolar. Gulak asyň, häzirlikçe Ukraina mümkin boldugyça çalt gepleşik stoluna geçse gowy bolar. Size aýdyp biljek zatlarymyň ählisi şular. Biz häzir olaryň [gepleşik stolunyň başynda] oturmagyny isleýän pozisiýada" diýip, Tramp aýtdy.
ABŞ, Ukraina we Russiýa 17-18-nji fewralda Ženewada gepleşikler geçirerler.
ABŞ-a tarapdan gepleşiklere Donald Trampyň ýörite wekilleri Stiw Witkoff we Jared Kuşner gatnaşsa, ukrain tarapyndan Milli howpsuzlyk we goranmak geňeşiniň sekretary Rustem Umerow, prezidentiň ýerine ýetiriji edarasynyň başlygy Kirilo Budanow, Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň Baş ştabynyň başlygy Andriý Hnatov, Daşary işler ministriniň birinji orunbasary Serhiý Kislitsa, Goranmak ministrliginiň Baş aňtaw müdirliginiň başlygynyň orunbasary Wadim Skibitskiý we Ýokary Radadaky "Halkyň hyzmatkäri" fraksiýasynyň başlygy Dawid Arahamiýa wekilçilik eder.
Orsýet tarapyndan gepleşiklere Orsýetiň prezidentiniň kömekçisi Wladimir Medinskiý; Orsýetiň Ýaragly güýçleriniň Baş ştabynyň baş müdirliginiň başlygy Igor Kostýukow; Daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Galuzin we, Kremliň aýtmagyna görä, Putiniň "aýratyn ýodada işlejek" ýörite wekili Kirill Dmitriýew gatnaşar.
Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenski Mýunhen howpsuzlyk konferensiýasynda ABŞ-nyň Ukrainanyň parahatçylyk gazanmak üçin eglişige gelmek zerurlygy barada "has köp" gürrüň edýändigini, ýöne Orsýetiň gelip biljek eglişiklerini agzamaýandygyny aýtdy.
Ol Tramp administrasiýasy tarapdan, urşy çaltrak soňlamak maksady bilen, şol sanda eglişikleriň hasabyna, "birneme basyş" duýýandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň hem mümkin boldugyça çalt parahatçylyk gazanmak isleýändigini, ýöne parahatçylygyň "mynasyp" bolmalydygyny belledi.