“Türkmenistan” Dubaýa we Jidda howa gatnawlaryny togtatdy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Aşgabat — Dubaý — Aşgabat we Aşgabat — Jidda — Aşgabat ugurlary boýunça howa gatnawlaryny 2-nji martdan 4-nji marta çenli togtatdy diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Bu togtatmanyň Eýranyň howa giňişligine girizilen çäklendirmeler, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen baglanyşyklydygy aýdylýar.
Habarda ýolagçylara awiabiletlerini yzyna gaýtarmak, uçuş senesini üýtgetmek üçin satyn alan ýerlerine, awiakompaniýanyň wekilhanalaryna ýüz tutmak maslahat berilýär.
Türkmen metbugaty adatça dünýä ýurtlarynda, şol sanda öz goňşy ýurtlarynda dörän çylşyrymly ýagdaýlar barada ilata anyk maglumat bermekden saklanmagy dogry tapýar.