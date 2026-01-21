Türkmenistan-Hytaý söwda dolanyşygy $10,4 milliarddan geçdi

Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 2025-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda 10 milliard 46 million 52 müň ABŞ dollaryndan geçdi diýip, “Biznes Türkmenistan” Hytaýyň gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär.
2025-nji ýylyň dekabr aýynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 879 million 911 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.
Haryt dolanyşygynyň köp bölegi türkmen eksportynyň paýyna düşýär. Ýanwar-dekabr aýlarynda Türkmenistan Hytaýa jemi 8 milliard 446 million 482 müň dollarlyk önüm iberdi. Bu döwürde Hytaýdan import edilen harytlaryň möçberi takmynan 1 milliard 599 million 570 müň ABŞ dollaryna deň boldy diýip, habarda bellenýär.
Türkmenistanyň Hytaýa edýän eksportynyň esasy bölegi tebigy gaz bolup, 2025-nji ýylda Hytaý Türkmenistandan umumy bahasy 8,41 milliard ABŞ dollaryna barabar tebigy gazy import etdi.