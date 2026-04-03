Türkmenistan terrorçylyk indeksi boýunça iň howpsuz ýurtlaryň biri boldy

Ykdysadyýet we Parahatçylyk Instituty 30-njy martda dünýä ýurtlarynda terrorçylygyň derejesine baha berýän hasabatynyň (Global Terrorism Index 2026) täze sanyny çap etdi. Onda 163 ýurtdaky terrorçylyk howpunyň derejelerine baha berilýär.
“Fergana” habar agentliginiň hasabata salgylanyp ýazmagyna görä, Gazagystan, Gyrgyzystan we Türkmenistan terrorçylyk indeksi boýunça nol ballaryny aldylar. Hasabat döwründe bu ýurtlarda ýekeje-de terrorçylyk wakasy hasaba alynmady.
Bu üç ýurt global reýtingde bilelikde 163 ýurduň arasyndaky 100-nji orny eýeleýär.
Özbegistan hem minimal töwekgelçilik derejesini görkezdi, 0,114 ball toplady we 96-njy orny eýeledi. Bu görkeziji oňa terrorçylyk howpy örän pes bolan ýurtlaryň kategoriýasynda galmak mümkinçiligini berdi.
Global reýtingde, degişlilikde, ýokary ball alan ýeke-täk Merkezi Aziýa ýurdy Täjigistan bolup, bu ýurt 41-nji orny eýeledi.
Şeýlelikde, Merkezi Aziýa terrorçylykly hereketler babatynda dünýäniň iň parahatçylykly sebitleriniň biri hökmündäki derejesini, umuman, tassyklady. Bilermenler sebitiň üç ýurdunda terrorçylyk hadysalarynyň bolmazlygyny howpsuzlyk we serhet gözegçiligi çäreleriniň netijeliligi bilen baglanyşdyrýarlar.