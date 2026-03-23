Türkmenistanda bir günde 612 müňe golaý bag ekildi - TDH

Ekilen baglar
Ekilen baglar

Prezident Serdar Berdimuhammedow 21-nji martda Aşgabadyň günorta böleginde geçirilen bag ekişlik çäresine gatnaşdy diýip, türkmen metbugaty habar berdi.

Mejlis başlygy, wise-premýerler, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, diplomatik missiýalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary bag ekmek çäresine goşuldy.

Ýowaryň dowamynda oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän wise-premýer Taňryguly Atahalliýew bag nahallarynyň oturdylyşy barada hasabat berdi, Aşgabada gözegçilik edýän wise-premýer Baýmyrat Annamämmedow paýtagtyň abadanlaşdyrylmagy we arassaçylygy, şeýle-de gurluşyk işleriniň gidişi barada hasabat berdi.

Şol gün ýurt boýunça 611 müň 962 düýp bag nahaly oturdyldy. Döwlet eýeçiligindäki habar agentligi TDH-niň maglumatyna görä, jemi 2 million 24 müň 240 baga ideg edildi.

