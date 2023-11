Türkmenistanda rus pasportyny we wizasyny almak islegi we ýüz tutmak kynçylyklary saklanýar

Türkmenistanda Russiýa gitmek üçin wiza we dokumentlere islegler dowam edýär. Bu nobatlar uly bolup, ýüz tutýanlaryň arasynda işe we gazanç üçin gidýän raýatlar, okuwa barýan studentler we göçüş programmasy boýunça ýurtdan gidýän raýatlar bar. Azatlygyň habarçylary zerur resminamalary almak üçin ýüz tutmagyň mümkinçilikleri we kynçylyklary barada habar berýärler.

Raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan esasy meseleleri köpsanly dokumentleri ýygnamak we wiza ýüz tutmak bilen baglanyşykly. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä, internet arkaly nobata ýazylmak ýa-da öňki pasporty gutaranda täze pasport almak üçin resminamalary tabşyrmak uly mesele bolýar. Göni nobata ýazylmak mümkin däl. VPN bolmasa internet arkaly sahypa girip bolmaýar.