Türkmenistanda saýlaw möwsümi başlanýar

Ses berýän raýatlar. Arhiw suraty
Saýlawlary we sala salmalary geçirmek baradaky merkezi topar 15-nji ýanwarda saýlaw möwsüminiň başlanandygy yglan etdi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, 2026-njy ýylyň 29-njy martynda Ahal, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň birnäçe etrabynda halk maslahatlarynyň agzalaryna saýlawlar geçiriler.

Şeýle-de, ygtyýarlyklarynyň möhletinden öň bes edilmegi bilen baglylykda, Mejlis deputatlarynyň aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de geňeşleriniň agzalaryna saýlawlar geçiriler.

Habarda Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň 1992-nji ýylda döredilendigi bellenýär.

Synçylar Türkmenistanda şu wagta çenli halkara guramalary tarapyndan azat we adalatly diýlip ykrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmändigini aýdýarlar.

