Türkmenistanda saýlaw möwsümi başlanýar

Saýlawlary we sala salmalary geçirmek baradaky merkezi topar 15-nji ýanwarda saýlaw möwsüminiň başlanandygy yglan etdi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, 2026-njy ýylyň 29-njy martynda Ahal, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň birnäçe etrabynda halk maslahatlarynyň agzalaryna saýlawlar geçiriler.
Şeýle-de, ygtyýarlyklarynyň möhletinden öň bes edilmegi bilen baglylykda, Mejlis deputatlarynyň aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de geňeşleriniň agzalaryna saýlawlar geçiriler.
Habarda Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň 1992-nji ýylda döredilendigi bellenýär.
Synçylar Türkmenistanda şu wagta çenli halkara guramalary tarapyndan azat we adalatly diýlip ykrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmändigini aýdýarlar.