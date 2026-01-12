Ukrain Ýaragly güýçleriniň Baş ştaby Hazar deňzinde “Lukoilyň” üç sany buraw platformasyna zarba urlandygyny habar berdi.
Bu maglumat häzire çenli garaşsyz ýagdaýda tassyklanmady.
"Hazar deňzinde "Lukoil" kompaniýasynyň üç buraw platformasyna - W. Filanowskiý, Ýuriý Korçagin we Waleriý Greýfer platformalaryna zarba uruldy. Bu desgalar Orsýetiň basyp alyjy goşunyny goldamak bilen meşgullanýar" diýlip, beýanatda ýetirilen zyýanyň möçberiniň anyklanýandygy aýdylýar.
Ukrain goşunynyň beýanatynda hüjümleriň haýsy ýaraglar bilen edilendigi görkezilmedi.
Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň Baş ştaby we Ukrainanyň Howpsuzlyk gullugy dekabr aýynda Russiýanyň Hazar deňzindäki nebit infrastrukturasyna hüjüm edilendigini habar berdi.
Ukrain metbugaty 11-nji dekabrda, ýurduň Howpsuzlyk gullugyndaky çeşmelerine salgylanyp, Filanowskiý nebit platformasyna zarba urlandygyny habar berdi. Bu hüjüm netijesinde 20-den gowrak guýudaky nebit-gaz önümçiliginiň togtadylandygy öňe sürüldi.
Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň Baş ştaby 14-nji dekabrda Graifer nebit we gaz känindäki burawlaýjy platformanyň ýok edilendigini habar berdi. Ukrain goşunynyň maglumatyna görä, bu zarba 14 nebit guýusynyň önümçiligini togtatdy.
Bu guýularyň gündelik önümçiliginiň umumy möçberi 3500 tonna diýlip bilinýär.