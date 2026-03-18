Ukraina we Britaniýa harby hyzmatdaşlygy güýçlendirmek ylalaşygyna geldi

Britaniýanyň premýer-ministri Keir Starmer we Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenski Londonda howpsuzlyk we goranmak hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek baradaky jarnama gol çekdi diýip, britan hökümetiniň metbugat gullugy habar berdi.
Jarnamada bu iki ýurduň bilelikde goranyş-senagaty we tehnologiýa ekosistemasyny ösdürmek ugrunda işlejekdigi aýdylýar. Bu hyzmatdaşlyk bilelikdäki önümçilik liniýalaryny döretmegi, bilelikdäki ylmy-barlag işlerini we işläp düzmeleri, goranyş boýunça üpjünçilik zynjyrlarynyň integrasiýasyny we senagat hyzmatdaşlygyny ösdürmegi öz içine alyp biler.
Hususan-da, ýurt liderleri dronlaryň, howa hüjüminden goranyş ulgamlarynyň, uzak aralyga ýetýän raketalaryň we beýleki ýaraglaryň bilelikde işlenip düzülmegini göz öňünde tutýan "Lyra" maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlandyrmak barada ylalaşyga geldi.
Şeýle-de, iki ýurduň goranmak ministrlikleri Ukrainada dizaýn edilen “Octopus” tutujy dronynyň Britaniýada ygtyýarnama esasynda öndürilmegi we Ukrainanyň operasiýa tejribesiniň harby tälimlere, doktrinalaryň işlenip düzülmegine we Britaniýanyň ýaragly güýçleri üçin mümkinçilikleriň meýilleşdirilmegine goşulmagy barada ylalaşyga gol çekdi.