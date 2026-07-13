ABŞ senatory Lindseý Graham 71 ýaşynda aradan çykdy

WAŞINGTON – Respublikan partiýasynyň daşary syýasat boýunça iň täsirli wekilleriniň biri we Ukrainanyň Waşingtondaky iň güýçli goldawçylarynyň hatarynda bolan ABŞ senatory Lindseý Graham 11-nji iýulda, edarasynyň “gysga wagtlyk we duýdansyz kesellän” diýip häsiýetlendiren ýagdaýyndan soň aradan çykdy. Ol 71 ýaşyndady.
11-nji iýulyň agşamynda gyssagly kömek gulluklary Grahamyň Kapitol Hill-däki öýünde ýürek urmasynyň togtandygy baradaky çagyryşa bardy. Ol Jorj Waşington University Hospital hassahanasyna äkidildi we gysga wagt soň şol ýerde aradan çykdy. Onuň edarasy diňe senatoryň “gysga wagtlyk we duýdansyz keselländigini” aýtdy we maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýulmagyny haýyş etdi.
“Senator Grahamyň maşgalasy edilýän doga-dilegler üçin minnetdarlyk bildirýär we örän agyr şu döwürde şahsy durmuşyna hormat goýulmagyny soraýar” diýlip, onuň edarasynyň beýanatynda aýdylýar.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp ilkinjileriň biri bolup gynanç bildirdi we Grahamy “meniň tanaýan iň beýik adamlarymyň we senatorlarymyň biri”, şeýle hem “hakyky amerikan watançysy” diýip atlandyrdy.
“Ol elmydama işleýärdi we hakyky amerikan watançysydy. Lindseý örän küýseler” diýip, Tramp sosial mediada ýazdy. “JIKME-JIKLIKLER WE DABARALARYŇ TERTIBI SOŇ HABAR BERLER. Örän gynançly!”
Senatyň Býujet komitetiniň başlygy we Günorta Karolinadan uzak ýyllaryň dowamynda respublikan senator bolup işlän Graham noýabrda Senatda alty ýyllyk bäşinji möhlete saýlanmak üçin dalaş etmäge taýýarlanýardy.
Ol Kiýewden dolanyp geleninden bary-ýogy bir gün soň aradan çykdy. Ukrainanyň paýtagtynda ol prezident Wolodymyr Zelenski bilen duşuşyp, Ak tamyň Russiýany nyşana alýan has berk ikipartiýaly sanksiýalar bukjasyny goldamaga razy bolandygyny yglan edipdi.
Senatyň iň tanymal respublikanlarynyň biri bolan Graham ABŞ-nyň daşary syýasaty boýunça çekişmeleriň kemala gelmegine iki onýyllykdan gowrak wagt täsir etdi.
Soňky ýyllarda Trampyň, mundan öň bolsa merhum senator Jon MkKeýniň ýakyn ýarany bolan Graham güýçli ABŞ harby kuwwatyny, berk ýaranlyklary we awtoritar garşydaşlara garşy durmagy öňe sürýän işjeň respublikan daşary syýasatynyň esasy wekilleriniň birine öwrüldi.
Forum