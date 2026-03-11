Uly Berdimuhamedow Eýranyň täze saýlanan Ýokary liderini gutlady

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aýatolla Seýed Mojtaba Hoseýni Hameneýä Eýran Yslam Respublikasynyň Beýik lideri wezipesine saýlanylmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberd diýip, türkmen metbugaty 10-njy martda habar berdi.
Gutlagda Eýranyň Beýik liderine berk jan saglyk, onuň Eýranyň halkynyň parahatçylygyna, gülläp ösüşine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda uly üstünlikler arzuw edilýär.
Mojtaba Hameneýi 8-nji martda Eýranyň Bilermenler geňeşiniň täze lideri boldy. Ol 28-nji fewralda ABŞ-Ysraýyl hüjümi netijesinde öldürilen kakasy Aýatolla Ali Hameneýiň ýerine Rahbar saýlandy.