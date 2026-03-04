Ýakyn Gündogardan dolanan uçarlar Gazagystana müňe golaý ýolagçy getirdi

Ýakyn Gündogardaky gazak raýatlaryny alyp gaýdan uçarlar 4-nji martda Gazagystanyň aeroportlaryna geldi diýip, ýurduň Ulag ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.
“Air Astana” uçar kompaniýasynyň amala aşyran uçuşlary netijesinde Medine we Jidda şäherlerinde bolan gazak raýatlary ýurduna geldi.
Bir uçar düýn agşam, sagat 9:28-de Aktau şäherine 142 ýolagçyny alyp geldi.
Medineden Atyrau şäherine 145 ýolagçyny alyp gaýdan başga bir uçar 4-nji mart gijesi, ir sagat 1:19-da gazak topragyna gondy.
Jiddadan Atyraua uçan başga bir uçar ir sagat 2:50-de 174 ýolagçyny alyp geldi.
Jiddadan Atyraua uçan ýene bir uçar ir sagat 3:34-de 179 ýolagçyny watanyna getirdi.
“SCAT” awiakompaniýasy Almaty-Maskat-Almaty ugry boýunça amala aşyran reýsinde “Boeing 767” (takmynan 290 orunlyk) uçaryny ulanýar diýip, habarda bellendi.
Ministrligiň maglumatyna görä, şu güne çenli bu sebitden Gazagystana 946 ýolagçy gaýdyp geldi.
Ministrlik gazak raýatlaryny yzyna getirimek tagallalarynyň dowam edýändigini aýtdy.